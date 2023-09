Mbappé, il Psg avvisa il Real Madrid: "Lo avremo ancora qui"

MERCATO

Continua a tenere banco il futuro della stella francese, in scadenza a giugno con i parigini

© Getty Images La querelle relativa al futuro di Mbappé ha tenuto banco per tutta la scorsa estate, salvo poi chiudersi con una 'pace' inaspettata col Psg. Ma la sensazione è di essere appena all'alba di un nuovo caso che darà 'spettacolo' fino al prossimo giugno. La prima puntata porta la firma di Nasser Al-Khelaifi il quale ha avvisato il Real Madrid, pronto ad assicurarsi il campione transalpino a parametro zero nel 2024. "Siamo contenti di avere qui Mbappé e… lo avremo ancora". Un chiaro messaggio ai Blancos: potete fare quello che volete, ma alla fine Kylian resterà qui, in Francia.

C'è quindi fiducia in casa dei parigini sul prolungamento del 24enne: la priorità dei Campioni di Francia è quella di non perdere l'ex Monaco a parametro zero. Sempre ai media polacchi il numero uno del Psg ha parlato anche del progetto riguardante della Superlega del quale fanno parte ancora Real Madrid e Barcellona: "La Superlega è soltanto uno scherzo - ha proseguito -. Era morta ancor prima che fosse annunciata. Dovranno ritirarsi anche loro perchè non hanno scelta: la Juve lo ha già fatto. Non sono contro il Barcellona o contro il Real Madrid, io non escluderò nessuno. Sono contrario al conflitto. Ho incontrato Joan Laporta e gli ho detto la stessa cosa".