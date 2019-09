Maradona vicino al ritorno in panchina: tratta col Gimnasia La Plata

ARGENTINA

Dopo aver interrotto l'avventura con i Dorados a causa di problemi di salute, Diego Maradona è pronto al ritorno in panchina. Secondo i media argentini, infatti, il Pibe de Oro è vicinissimo al Gimnasia La Plata, formazione che occupa l'ultima posto della Superliga argentina, "Siamo in trattativa avanzata" ha rivelato un dirigente. "Non ho ricevuto offerte, ma sto bene e sarebbe un onore poter allenare nel mio paese" il post dell'ex numero 10.

Nonostante Dieguito faccia un'insolita melina, un audio whatsapp del suo rappresentante, Matias Morla a un giornalista locale, conferma come la trattativa sia davvero a buon punto. "Il 10 settembre ci sarà un incontro con il presidente (Pellegrino, ndr). Stanno esaminando la questione dal punto di vista dei numeri, noi abbiamo già dato il nostro ok - ha spiegato il legale -. Ora dipende dalla volontà del Gimnasia".

Il club di La Plata, un solo punto in 5 partite, sarebbe il terzo club argentino per Maradona dopo le esperienze a inizio carriera con il Deportivo Mandiyú nel 1994 e il Racing nel 1995. Poi dal 2008 al 2010 l'esperienza come commissario tecnico della Nazionale, terminata con l'esonero dopo l'eliminazione ai quarti dei Mondiali di Sudafrica per mano della Germania.