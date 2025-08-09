Manchester City, sondaggio per Donnarumma: atteso incontro Psg-Raiola

Ora la storia sembra ripetersi, almeno in parte, perché se è vero che Luis Enrique ha indicato in Lucas Chevalier il preferito nel ruolo (il Psg per lui ha versato 40 milioni al Lille), quindi sembra più che altro una scelta tecnica, nella situazione che sta vivendo Gigio a Parigi non si può non menzionare come le difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza 2026 abbiano fatto la loro parte. La nuova politica dei Campioni d'Europa è quella di abbassare la parte fissa per concordare bonus più ricchi, bonus che però non sono scontati e dipendono dalle prestazioni del giocatore e dai successi della squadra. Donnarumma oggi guadagna 12 milioni ma il Psg gliene ha offerti 8 più 2-3 di bonus ed è comprensibile che dopo la grandissima scorsa annata non sia contento del trattamento.