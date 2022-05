Manchester City, Guardiola: "Haaland? Vorrei parlarne ma non posso..."

L'annuncio ufficale dell'accordo tra Manchester City e Borussia Dortmund per Erling Haaland trova conferma nelle parole di Pep Guardiola, che sembra non vedere l'ora di allenare la punta norvegese: "Tutti conoscono la situazione, vorrei parlarne anche se generalmente non amo parlare del futuro. E comunque sia il City che il Dortmund mi hanno avvisato di non dire nulla fino a quando non saranno completati tutti i passaggi burocratici. Avremo tempo per parlarne".