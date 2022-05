Haaland supera le visite mediche: l'ufficialità entro domenica

AL MANCHESTER CITY

Il passaggio dell'attaccante norvegese al club di Guardiola è ormai cosa fatta. Manca solo l'annuncio

Ci siamo. Erling Haaland è ormai un giocatore del Manchester City. L'attaccante norvegese ha passato le visite mediche nella città inglese ed è subito ripartito per Dortmund. E' sicuro, a questo punto, il suo passaggio alla squadra di Guardiola a partire dalla prossima stagione. Non rimane che l'annuncio ufficiale che arriverà entro la fine di questa settimana. Il City, così, dopo aver a lungo corteggiato Herry Kane lo scorso mercato, potrà finalmente contare su una punta pura al centro dell'attacco. Stipendi: Haaland col City raggiunge i più pagati, Bale e Hazard ancora nella top 10

















É Lionel Messi il giocatore più pagato dal proprio club. I 75 milioni stagionali percepiti nel suo biennale col Psg gli valgono il primo posto in questa speciale classifica. Anche se con gli sponsor l'eterno rivale Ronaldo lo supera. 1 di 10 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

I dirigenti dei Citizens verseranno al Dortmund i 75 milioni della clausola rescissoria per liberare Haaland alla fine di questa stagione. Il City gli garantirà un contratto da top player: 30 milioni all'anno per le prossime cinque stagioni. A Dortmund hanno già individuato il sostituto: si tratta di Karim Adeyemi, classe 2002, che in questa stagione ha segnato 19 gol in 22 partite nel Salisburgo, oltre ad aver realizzato 3 reti in Champions League.