Lukaku-United, rottura totale: l'Inter sferra l'attacco decisivo

IL CASO

La rottura totale ormai era evidente a tutti già quando Romelu Lukaku è rimasto in Belgio per allenarsi con le giovanili dell'Anderlecht anche dopo il giorno di riposo. La novità che arriva dall'Inghilterra è che il Manchester United sarebbe pronto a comminare una maxi-multa all'attaccante, secondo quanto scrivono i media britannici, tra cui anche l'autorevole BBC. Stando al Mirror, la cifra sarebbe di 400 mila sterline, pari allo stipendio (lordo) di due settimane. In questo scenario l'Inter rompe gli indugi e sferra l'attacco: l'agente Federico Pastorello a Londra per presentare una nuova offerta allo United. Su Lukaku nessuno molla

L'Inter dunque tenta la mossa definitiva per chiudere l'affare e battere la Juve nella corsa al giocatore, che dal canto suo rischia di pagare a caro prezzo la scelta del muro contro muro con i Red Devils. Il rifiuto dell'ultima offerta arrivata dai nerazzurri non è andato giù al belga che già prima dell'estate aveva espresso il proprio desiderio di trasferirsi in Italia e precisamente all'Inter: lo United, però, non intende far sconti e finora non ha accettato le proposte arrivate da Marotta. Con il mercato inglese in entrata che chiude tra l'8 agosto, tra poco più di 24 ore, anche i Red Devils, tuttavia, stanno rischiando di ritrovarsi un giocatore dall'ingaggio altissimo in rosa, contro la sua volontà. E ora un nuovo assalto dell'Inter. Andrà in porto?