United, Lukaku forza la mano: il belga si allena ancora con l'Anderlecht 

Romelu Lukaku spinge per lasciare il Manchester United. L'attaccante - riferiscono fonti del club inglese - oggi non si è presentato al centro tecnico di Carrington, dove avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti con i Red Devils. Così invece non è stato: il 26enne si trova ancora in Belgio ad allenarsi per il secondo giorno consecutivo con l'Anderlecht, sua ex squadra: il gesto rappresenta senza dubbio una rottura con lo United, nonostante le rassicurazioni date dal suo entourage alla società (al momento i Diavoli rossi non hanno rilasciato alcun commento ufficiale). Su Lukaku nessuno molla

Se la presenza di Lukaku in Belgio ieri poteva essere giustificata dalla giornata di riposo concessa da Solskjaer, quella odierna è un segnale preciso da parte della punta. Stufa di aspettare e in attesa di trasferirsi in Italia. Ma in quale squadra? L'Inter e la Juventus non arretrano e studiano le prossime mosse: come abbiamo scritto i bianconeri stanno provano a inserire nella trattativa Mandzukic e Matuidi mentre i nerazzurri alzerebbero la loro proposta fino a 75 milioni più bonus.

