Liverpool, 100 milioni per Darwin Nunez: tra poche ore le visite mediche

IL PIU' COSTOSO ACQUISTO DEI REDS

Nella giornata di lunedì l'attaccante del Benfica firmerà il contratto che lo legherà alla squadra di Klopp fino al 2027

E' la risposta del Liverpool all'arrivo di Haaland al Manchester City, a dimostrazione che certi nomi, e certe operazioni di mercato, se le possono permettere solo in Premier League. I Reds sono vicinissimi all'annuncio dell’acquisto di Darwin Nunez, attaccante del Benfica e della nazionale uruguaiana. Alla società portoghese andranno 80 milioni di euro più 20 di bonus: la cifra più alta mai spesa dal Liverpool nella sua storia.

Nunez, nella giornata di lunedì, sosterrà le visite mediche per il club e, subito dopo, sarà pronto per firmare un contratto fino al 2027 per una cifra intorno ai 6 milioni di euro all’anno. Secondo quanto riporta il Telegraph, l'arrivo dell'attaccante uruguaiano aprirebbe la porta alla cessione di Sadio Mané. Per il giornale inglese, l'attaccante senegalese sarebbe sempre più vicino al passaggio al Bayern Monaco, che presto perderà Robert Lewandowski.