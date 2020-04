L'Independiente sogna il ritorno di Aguero: "Gli teniamo da parte la 10"

ARGENTINA

"Spero che tocchi a me essere l'allenatore di Aguero. Sono stato suo compagno di squadra e spero che in futuro potrò allenarlo. Gli teniamo da parte la maglia numero 10". Lucas Pusineri, ora allenatore dell'Independiente, non si nasconde dietro a un dito e sogna il ritorno ad Avellaneda del Kun, legato con il Manchester City da un contratto fino al 2021.

L'attaccante argentino non ha mai nascosto il proprio desiderio: terminare la carriera nell'Independiente, la squadra del cuore con cui ha debuttato e che gli ha consentito di sbarcare nel calcio europeo nel 2006, quando l'Atletico Madrid sborsò 20 milioni di euro per il 90% del suo cartellino.

Un concetto dallo stesso 31enne giocatore più volte ribadito, l'ultima volta a fine maggio. "I tifosi dell'Independiente sono eccitati dall'idea che io possa tornare, ma per il momento ho un contratto in Inghilterra e sono concentrato sui prossimi due anni che mi mancano rispetto all'accordo stipulato con i Citizens. Poi vedremo quale sarà la scelta migliore per il mio futuro, anche se l'Independiente è sempre la mia priorità". Parole che a distanza di 11 mesi fanno sognare i Diavoli Rossi.