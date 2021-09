Liga, Tebas attacca il Psg: "I conti sono insostenibili"

L'ATTACCO

Dura presa di posizione del presidente de LaLiga: "Stati-club pericolosi per l'ecosistema calcistico"

Il mancato acquisto da parte del Real Madrid di Kylian Mbappé non è andato giù a Javier Tebas, che ha lanciato un duro attacco al Psg. "Gli stati-club sono pericolosi per l'ecosistema calcistico quanto la Super League - ha twittato il presidente de LaLiga -. Siamo stati critici nei confronti della Super League perché distrugge il calcio europeo e siamo altrettanto critici nei confronti del Psg. Perdite da Covid + 300 milioni; entrate TV in Francia -40%; e + 500 milioni di stipendi? Insostenibili".

A inizio luglio l'attacco frontale e la polemica con Pep Guardiola e il Manchester City, ora è il turno del Psg. A Tebas gli sceicchi non vanno proprio giù e non perde occasione per attaccare e mettere in dubbio la correttezza della gestione societaria da parte dei due club.

L'ATTACCO DI TEBAS AL PSG