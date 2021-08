Real: offerti 200 milioni per Mbappé, ma il Psg non ci sente

ASSALTO DISPERATO

Rilancio spagnolo nella mattinata di martedì, ma i francesi non hanno risposto

Non è finita finché non è finita, dicono i tifosi del Real Madrid più ottimisti. Ma la realtà è che il Paris Saint-Germain tiene duro e non vuole lasciar partire Kylian Mbappé nonostante il contratto in scadenza a giugno. Nella mattinata di martedì, Florentino Perez ha alzato l'offerta fino a 200 milioni, ma da Parigi non è arrivata alcuna risposta. Intanto un membro della famiglia Al Thani rilancia: "A ottobre trattativa per rinnovare il contratto di Mbappé". Getty Images

Il muro parigino tiene, tanto che Mbappé secondo RMC Sport si sarebbe già messo il cuore in pace, consapevole che il suo sogno di vestire la camiseta blanca dovrà attendere almeno fino all'estate 2022. L'Equipe ha sentito una fonte vicina all'emirato: "Per il Qatar non c'è pubblicità migliore che avere Messi, Neymar e Mbappé nella propria squadra nell'anno che porta ai Mondiali: da due anni spendono 500 milioni di euro a settimana in infrastrutture, cosa rappresentano i 180 e i 200 milioni? Niente".

Oltretutto i 31 milioni più bonus che il Real dovrà versare al Rennes per Camavinga riducono i margini di manovra a livello di bilancio, i Blancos non si arrenderanno fino a stasera a mezzanotte ma comunque ci riproveranno a gennaio quando tutti potranno contattare Mbappé con la prospettiva di ingaggiarlo a giugno a costo zero.

Questo se il Psg non riuscirà nel doppio colpo: non solo trattenerlo ora, ma prolungargli il contratto poi. Khalifah Bin Hamad Al Thani, un membro della famiglia Al Thani, su Twitter ha infatti assicurato che a ottobre partirà una trattativa per allungare il contratto di Mbappé fino al 2025.