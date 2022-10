Laporta pensa sempre a Messi: "So cosa significa il Barcellona per lui"

POSSIBILE RITORNO

Il presidente blaugrana lascia le porte aperte per un ritorno dell'argentino, in scadenza col PSG

© Getty Images Barcellona non ha smesso di amare Lionel Messi e viceversa, lo assicura Joan Laporta. "Messi lo vedrò sicuramente lunedì per la cerimonia del Pallone d'Oro (diretta tv dalle 19.45 su Canale 20 e Sportmediaset.it, ndr) a Parigi e so cosa significa il Barça per lui": così il presidente blaugrana, che continua a lasciare la porta aperta al ritorno dell'argentino dal Psg. Laporta - spiega l'Equipe - arriverà sotto la Tour con un regalo per Messi, visto che domenica cade il 18° anniversario del debutto dell'argentino con la prima squadra del Barcellona (il 16 ottobre 2004, contro l'Espanyol).

Il contratto del sette volte Pallone d'Oro con il Paris Saint-Germain scadrà il 30 giugno e il club francese avrebbe iniziato già a intavolare i discorsi per un rinnovo, trovando però uno stop del giocatore che inizierà a pensare al futuro solo dopo i Mondiali di Qatar 2022. Per Al-Khelaifi è un punto fermo della squadra, è grande amico di Neymar ma con l'arrivo di Xavi - suo ex compagno - sulla panchina blaugrana, Messi potrebbe seriamente pensare al ritorno in grande stile, dopo le lacrime della conferenza stampa dell'8 agosto 2021 quando aveva annunciato ufficialmente l'addio alla squadra per cui aveva difeso i colori dal 2000 (contando le giovanili).