Pogba, martedì scade la squalifica: MLS e Arabia uniche opzioni in stagione

Ora il giocatore 31enne vuole riscattarsi e cerca una nuova destinazione in cui continuare la sua carriera sportiva. Le possibilità che Pogba torni in campo in questa stagione sembrano complicate. Innanzitutto perché il mercato in Europa è chiuso e non c'è la possibilità di giocare in Ligue 1 perché così prevede il regolamento. Nessun club (il Marsiglia non aveva nascosto un certo interesse) può ingaggiare un giocatore senza contratto durante la seconda metà della stagione.