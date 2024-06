Klopp torna a Liverpool dopo l'addio. Ma è per il concerto di Taylor Swift

© instagram

Dopo il commovente addio a fine campionato, Jurgen Klopp ha fatto ritorno a Liverpool. Nessuna marcia indietro, ovviamente, visto che l'allenatore tedesco è tornato nella città che lo ha ospitato e coccolato per 9 anni per assistere al concerto di Taylor Swift. Divertente e guascone come sempre, Klopp ha postato diverse Instagram Stories sul suo profilo Instagram (aperto per rimanere in contatto con i tifosi dei Reds). In una di queste indossa un cappello rosa con a corredo la frase: "Penso di essere ufficialmente uno Swiftie (il nomignolo con cui vengono definiti i fan più accaniti della pop star americana, ndr)".