Kane-Bayern, trattativa complessa: si aspetta la risposta del Tottenham 

Era stata prevista una deadline per venerdì scorso ma è passata senza che la trattativa per portare Harry Kane al Bayern Monaco arrivasse a una conclusione. Secondo "The Athletic", l'offerta è di 93 milioni di euro più bonus. Nell'ultimo incontro tra le parti non c'è stata comunque la fumata bianca e la palla è passata ora al Tottenham, dopo quella che, secondo il popolare giornale tedesco "Bild", sarebbe l'ultima proposta al club londinese. In ogni caso non ci sono segnali che Kane voglia prolungare il suo contratto con gli Spurs. L'attaccante avrebbe chiarito ai responsabili che vuole una decisione entro l'inizio della stagione (il 13 agosto contro il Brentford).