Il Real non molla Haaland: il piano per portarlo a Madrid nel 2024

CLAUSOLA DA 150 MILIONI

I campioni d'Europa, incassato il no di Mbappé, programmano già il dopo-Benzema: poco importa se Haaland si è appena trasferito al Manchester City

Il matrimonio tra Erling Haaland e il Manchester City potrebbe essere un breve capitolo di una scalata ben più complessa e vertiginosa: la suggestione la lancia AS, secondo il quale il norvegese avrebbe dettato il suo contratto con i citizens apposta per potersi liberare tra due stagioni, quando alla porta busserà il Real Madrid. La clausola di 150 milioni compresa nel suo contratto si attiverà infatti tra due anni. Per la stampa spagnola, questo dettaglio costituisce un chiaro segnale nei confronti dei blancos, che non hanno mai interrotto i contatti col giocatore e puntano a incoronarlo come erede di Benzema.

Vedi anche Calcio estero Haaland vuol dire gol: media mostruosa tra club e Nazionale Ancora due stagioni dunque, per vedere il norvegese vestire la camiseta blanca. Due stagioni che saranno propedeutiche sia per Haaland, che potrà affermarsi ai più alti livelli europei, sia per il Real.



Il club di Florentino Perez sfrutterà questo periodo per monitorare il percorso di Haaland, siccome su di lui resistono incognite di natura medica; i numerosi infortuni patiti questa stagione saranno stati dettati dalla sfortuna o dalla genetica? Due anni in più potranno chiarire.



Senza contare che per ora la posizione di Karim Benzema là davanti è inamovibile: Karim The Dream ha grandi probabilità di vincere il Pallone d'Oro, un altro trofeo da lustrare per Perez e soci.