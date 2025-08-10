Logo SportMediaset
Il Psg annuncia Chevalier: debutto in Supercoppa, Donnarumma potrebbe non essere convocato

Luis Enrique schiererà subito il portiere acquistato dal Lille, contro il Tottenham il capitano azzurro non dovrebbe esserci neanche in panchina

10 Ago 2025 - 10:48

Quasi sicuramente Gianluigi Donnarumma non avrà la possibilità di giocarsi la Supercoppa Uefa conquistata sul campo con la vittoria della scorsa Champions League, nella quale è risultato uno dei migliori del Psg. I parigini, infatti, hanno annunciato ufficialmente l'acquisto di Lucas Chevalier dal Lille per 40 milioni di euro più bonus e Luis Enrique, scrivono in Francia, è intenzionato a schierarlo subito da titolare mercoledì nella sfida contro il Tottenham tanto che Gigio potrebbe anche non essere convocato.

A ridosso della finale che si giocherà a Udine è atteso un vertice tra Enzo Raiola, agente del portiere, e il Psg per capire il da farsi. Nelle ultime ore c'è stato un sondaggio del Manchester City che sta cedendo Ederson al Galatasaray, in Premier League ci sono anche i cugini dello United che potrebbero farci un pensierino mentre il Chelsea avrebbe bisogno di un altro portiere ma al momento ha altre priorità.

Sul tavolo ci sono tre opzioni: cessione immediata, addio nel 2026 a parametro zero (e a quel punto potrebbe tornare in gioco la suggestione di un ritorno in Serie A) o rinnovo-ponte per magari andare via in prestito e ragionare l'anno prossimo con più calma su un trasferimento a titolo definitivo. 

