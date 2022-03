Il dirigente che fa sognare il Barça: "Haaland e Messi? Niente è impossibile"

CONSIGLIERE DI LAPORTA

Enric Masip ha parlato a Cadena Ser e non ha escluso l'arrivo dell'attaccante del Borussia Dortmund e un clamoroso ritorno

Un anno da dimenticare, tifosi inferociti e critiche senza fine. In tanti hanno subito associato le difficoltà di Messi a Parigi con la sua voglia di tornare a casa. E per casa si intende quella catalana a tinte blaugrana. Già da qualche settimana, poi, si parla di un piano del Barcellona per arrivare a uno degli attaccanti più ambiti del mondo: Erling Haaland. Due indiscrezioni che hanno trovato conferma nelle parole di Enric Masip, consigliere del presidente Joan Laporta, a Cadena Ser: "L'acquisto di Haaland e il ritorno di Messi? Niente è impossibile". Getty Images

Masip ha poi aggiunto: "L'acquisto di Haaland è difficile, ma non impossibile. Ci sono tante variabili da soddisfare, ma la più importante è una: prima di acquistare, il club deve fare delle cessioni. Il ritorno di Messi? Come ho detto per Haaland, niente è impossibile ma posso dire che al momento non ci sono stati contatti fra le parti". Parole impensabili anche solo un anno fa. L'entusiasmo è tornato ai livelli del passato con l'arrivo di Xavi, anche se sono i risultati (0-4 nel Clasico a Madrid su tutti) a rilanciare le ambizioni del Barcellona.

