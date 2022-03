Il Barça pensa in grande: stanziati 250 milioni per arrivare ad Haaland

C'è da battere la concorrenza dei club in mano agli emiri, Manchester City e Psg, e quella interna del Real Madrid. Sarà per questo che, secondo il Mundo Deportivo e Marca, il Barcellona sarebbe pronto ad abbandonare ogni ristrettezza economica per fare il colpo della vita: portare Erling Haaland, l'attaccante più corteggiato del mondo insieme a Mbappé, in blaugrana. Un'operazione che, sempre secondo i media spagnoli, si aggirerebbe intorno ai 250 milioni di euro.

Getty Images