Il Chelsea torna a parlare italiano: Maresca scelto per la panchina. De Zerbi piace allo United

L'AFFARE

Contratto da tre anni per l'attuale tecnico del Leicester, fresco di promozione in Premier. C'è da trovare l'accordo con i Foxes

© Getty Images Il Chelsea ha scelto Enzo Maresca come erede di Mauricio Pochettino in panchina. Il tecnico italiano, cresciuto alle spalle di Pep Guardiola e reduce dalla promozione in Premier League con il Leicester, è il profilo individuato dai Blues per il nuovo corso dopo una serie di candidature prese in considerazione dalla società londinese. Prima dell'ufficialità il Chelsea dovrà trovare l'accordo con il Leicester per lasciar partire il tecnico, mentre McKenna - altro candidato forte - sembra destinato al Brighton.

La cifra da versare ai Foxes è presente e chiara nel contratto di Maresca: 10 milioni di euro circa da versare nelle casse del Leicester per risolvere il contratto. I Blues, però, forti della volontà del tecnico di fare il grande salto verso una big in Premier League, stanno cercando di limare l'esborso verso il basso. L'affare comunque si farà, come riporta anche il Daily Mail.

Per Maresca, che alla guida del Chelsea dovrà affrontare la Conference League coi crismi della squadra favorita, lo scatto in avanti è stato fatto dopo l'accettazione del progetto del club di affidargli una squadra nuova, giovane e di talento da far crescere e indirizzare al successo. Pronto un contratto biennale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione, anche se nei dettagli finali si potrebbe discutere direttamente di un triennale. No al Siviglia, sua ex squadra da giocatore.

Tra i candidati paventati per la panchina del Chelsea c'è stato per qualche momento anche Roberto De Zerbi, attualmente senza squadra dopo la risoluzione con il Brighton. Sempre secondo il Daily Mail, potrebbe restare in Premier League ma al Manchester United, candidato a rimpiazzare ten Hag in caso di esonero dell'olandese nonostante la FA Cup vinta contro i cugini del City.