Il Bayern ha trovato l'accordo con il Burnley: Kompany è il nuovo allenatore dei bavaresi

© Getty Images

Guardiola lo aveva individuato come suo possibile successore al City, il giorno in cui avesse deciso di lasciare Manchester. Invece Vincent Kompany, ex bandiera dei Citizens, seguirà per ora le orme del suo mentore al Bayern Monaco, guidato per tre anni da Pep. I bavaresi hanno trovato l'accordo con il Burnley, la squadra di Premier allenata dal belga, che ha accettato una cifra intorno agli 11 milioni di euro per liberarlo. Previsto un contratto di tre anni, fino al 2027 e, come si dice in questi casi, manca solo la firma.