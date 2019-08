Gattuso verso la Ligue 1: il Nantes lo vuole come allenatore

NUOVA SFIDA

Nuova opportunità in panchina per Rino Gattuso dopo l'addio al Milan dello scorso maggio. All'ex tecnico rossonero è infatti arrivata un'offerta dal Nantes che lo avrebbe scelto per prendere il posto di Vahid Halilodzic dopo la rescissione consensuale. Gattuso avrebbe preso due giorni di tempo per comunicare la propria decisione al club francese che dopo la parentesi Ranieri potrebbe tornare a parlare italiano in panchina. In corsa anche Zenga.

Le offerte per "Ringhio" in queste settimane non sono mai mancate, soprattutto dal campionato cinese, ma la possibilità di restare in Europa in un campionato importante come la Ligue 1 potrebbe convincere il tecnico ad accettare la nuova sfida. Secondo la stampa francese Gattuso è la prima scelta del Nantes, ma non l'unica a tinte tricolori: anche Walter Zenga è un profilo sondato dai gialloverdi. Il sì, o per meglio dire "oui", potrebbe arrivare nella giornata di lunedì, ma prima Gattuso dovrà dare le risposte più importanti a se stesso.