Gattuso-Nantes, niente da fare: Rino dice no

LIGUE 1

Rino Gattuso resta senza squadra. L'offerta del Nantes, che avrebbe preso un altro tecnico italiano dopo la stagione con Claudio Ranieri nel 2017-18, non ha allettato l'ex tecnico del Milan che avrebbe dovuto prendere il posto di Vahid Halilodzic. Gattuso si era preso due giorni di tempo, secondo quanto filtrava, e, stando alla Gazzetta dello Sport, avrebbe comunicato la sua decisione al club. In corsa adesso c'è Walter Zenga.

Le offerte per "Ringhio" in queste settimane non sono mai mancate, soprattutto dal campionato cinese, ma la possibilità di restare in Europa in un campionato importante sembrava poterlo stuzzicare maggiormente. Non è andata così. Secondo la stampa francese Gattuso era la prima scelta del Nantes, ma, come detto, non l'unica a tinte tricolori: ora tra i candidati c'è Walter Zenga, che, come Gattuso, ha già avuto esperienze in panchina all'estero.