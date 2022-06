Gattuso a un passo dal Valencia: firmerà un biennale, manca solo l'annuncio

NUOVA AVVENTURA

Si parla di un incontro a Singapore tra il tecnico e il maggior azionista del club spagnolo Peter Lim

Rino Gattuso riparte dalla Liga. Secondo quanto riportano Marca, il tecnico italiano sarebbe infatti ormai a un passo dal Valencia. Per l'arrivo dell'ex tecnico di Napoli e Milan sarebbe tutto fatto e per chiudere la trattativa mancherebbe soltanto l'annuncio ufficiale. Stando alla radio ufficiale del club dei pipistrelli, Gattuso dovrebbe firmare un biennale e attualmente si troverebbe a Singapore per incontrare l'imprenditore locale Peter Lim, che da maggio 2014 è il maggior azionista del club spagnolo, e iniziare a pianificare le mosse per rinforzare la squadra. © Getty Images

Gattuso prenderebbe il posto di Jose' Bordalás, che non ha completato i due anni di contratto sulla panchina e al quale il club dovrà pagare un indennizzo di 700mila euro per l'interruzione del rapporto. Nell'ultima stagione il Valencia ha chiuso il campionato al nono posto in classifica, a 11 punti dal Villarreal, squadra che conquistato l'ultimo posto valido per le coppe europee.

Gattuso sarà il terzo tecnico italiano a guidare il Valencia dopo Claudio Ranieri (dal 1997 al 1999 e dal 2004 al 2005) e Cesare Prandelli (per pochi mesi nel 2016 prima di lasciare per divergenze con la dirigenza). Nella scorsa estate l'ex tecnico rossonero aveva interrotto bruscamente il rapporto con la Fiorentina dopo soli 20 giorni di lavoro.