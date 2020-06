Francia, lunedì riapre il mercato: Cavani al Psg fino ad agosto

Il calciomercato riapre in Francia lunedì, anche se saranno permessi solo operazioni interne tra club transalpini. Con il campionato fermato definitivamente per l'emergenza coronavirus, in casa Psg si pensa a preparare la Champions League di agosto con due grossi punti interrogativi: Edinson Cavani e Thiago Silva, entrambi in scadenza al 30 giugno. Il Matador, sul taccuino dell'Inter, è intenzionato a concludere la stagione e poi, solo dopo, a trasferirsi in un altro club. Il difensore brasiliano, corteggiato da Milan ed Everton, non ha ancora sciolto le riserve e se troverà un accordo entro fine mese, allora sicuramente non tornerà in campo col Psg ad agosto.