L'Equipe, Mbappé apre all'uscita di Neymar: "Non hanno molto in comune"

DALLA FRANCIA

Svelato un retroscena circa il rapporto non idilliaco tra le due stelle. Il brasiliano può andare via con la giusta offerta, ma lui nega: "Rimango"

Dopo la roboante conferma multimilionaria di Mbappé, una stella può lasciare Parigi. Secondo un'indiscrezione dell'Equipe si tratta di Neymar che, giunto nella capitale francese per la cifra record di 222 milioni dal Barcellona, ha effettivamente deluso le aspettative. Fra incidenti, scarso rendimento e atteggiamenti nella vita privata, O'Ney è finito per essere un costosissimo oggetto estraneo all'interno dello stellare Psg. La telenovela Mbappé si è conclusa con un faraonico rinnovo che incorona, caso mai ce ne fosse bisogno, l'enfant prodige di casa a vero re della Parigi calcistica. A pesare ancora di più sul possibile allontanamento del fantasista brasiliano, infatti, sarebbe il cattivo rapporto che c'è con il numero sette freschissimo di riconferma. Mbappè rinnova fino al 2025: una folla oceanica lo aspetta fuori dal Parco dei Principi















1 di 9 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Vedi anche Calcio estero Con Mbappé può restare anche Pochettino, in attesa di Guardiola dal 2023 "Mbappé non è contrario alla cessione di Neymar". Questa la notizia in codice dell'Equipe, che di fatto sa di un invito ad allontanarsi per il verdeoro che però, a sua volta, non ha nessuna intenzione di rinunciare al ricco ingaggio parigino. Secondo il quotidiano sportivo transalpino Mbappé e Neymar "non hanno più molto in comune", in privato il ventitreenne attaccante dei Bleus lo "prende in giro" e Luis Campos, il futuro direttore generale molto vicino a Mbappé, avrebbe identificato il brasiliano come un problema per la prossima stagione. Un clima diventato ostile, insomma. Le alternative però scarseggiano. Neymar ha un contratto fino al 2023, da 43 milioni lordi e 30 netti all'anno, che, se portato fino alla sua scadenza, gli darebbe un ulteriore bonus di 50 milioni di euro. Difficile che qualcuno pareggi queste cifre, altrettanto improbabile che il brasiliano se ne privi. Però, avvisano dall'Equipe, se arriva l'offerta giusta il club lo lascerà andare senza troppi patemi d'animo.

Immediata, invece, è arrivata la risposta di Neymar. Ai microfoni di 'Oh My Goal', l'attaccante 30enne ha ribadito la sua volontà di restare. "Per il momento non è arrivato nulla alle mie orecchie, ma da parte mia la verità è che rimango", ha insistito da Doha, in Qatar, dove uno degli sponsor sta organizzando un torneo di calcetto che porta il suo nome.