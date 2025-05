Il De Bruyne svincolato fa gola a tanti, il Napoli si è già mosso ma Salah lo vuole a Liverpool

De Bruyne ha preso tempo e ora i dirigenti azzurri temono la forte concorrenza di club di prestigio, tra cui, per esempio, il Liverpool che ha il vantaggio di essere a circa 60 chilometri dalla sua attuale residenza. A rilanciare l'ipotesi reds, sono arrivate le parole di Momo Salah, giocatore simbolo della squadra che ha appena conquistato la Premier League, che ha dichiarato: "Voglio fare i complimenti a Kevin per la carriera. Ha fatto un lavoro fenomenale al City, è stato un grande calciatore per tutta la Premier. Gli auguro il meglio. E abbiamo spazio per lui nella squadra". Scherzando, ma non troppo, l'attaccante egiziano ha fatto capire come il club di Slot sarebbe ben felice di averlo nella rosa della prossima stagione.