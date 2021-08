Dalla Francia: ora il Psg apre alla cessione di Mbappé

DALLA FRANCIA

Il francese rifiuta il rinnovo, il club parigini stuzzicato da Cristiano Ronaldo ma punterebbe su Richarlison

I sogni del Real Madrid ora trovano una sponda anche in Francia. Se prima era solo la stampa spagnola, AS su tutti, a puntarci forte adesso anche secondo RMC il Paris Saint-Germain avrebbe aperto alla cessione di Kylian Mbappé. L'attaccante francese ha rifiutato l'ennesima proposta di rinnovo del contratto, convincendo i parigini almeno a ragionare sull'eventualità di non perdere a zero una stella del calcio mondiale. Getty Images

Va bene l'intransigenza di Al-Khelaifi e la sua potenza economica, ma non incassare un solo euro dall'addio di un giocatore pagato 180 milioni al Monaco e tuttora valutato non meno di 140 nonostante un contratto in scadenza a giugno 2022 sarebbe delittuoso. Così, secondo la radio di Montecarlo, il Psg inizia a guardarsi attorno.

E sebbene il nome che stuzzichi di più la grandeur parigina sia quello di Cristiano Ronaldo, l'ipotesi più realistica e utile tatticamente a Pochettino porta a Richarlison che l'Everton valuta 100 milioni di euro.

Mbappè dal canto suo ha rifiutato una proposta quinquennale da 35 milioni di euro a stagione, terzo stipendio della rosa dopo Messi e Neymar, pur di andare al Real Madrid, dove sarebbe la vera e unica stella.