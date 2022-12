Cristiano Ronaldo vola a Dubai: l'Al Nassr spera di chiudere l'affare

DECISIONE ENTRO FINE ANNO

Per il fuoriclasse portoghese pronto un biennale da 250 milioni di euro all'anno, ma la decisione va preso entro fine anno

© Getty Images Cristiano Ronaldo all'Al Nassr è uno scenario sempre più probabile. Il fuoriclasse portoghese, svincolato dopo il turbolento addio al Manchester United prima del Mondiale in Qatar terminato ai quarti di finale, dopo qualche giorno di allenamenti a Valdebebas con il Real Madrid è volato a Dubai. Nello sfarzo degli Emirati, CR7 si prenderà ancora qualche giorno per ragionare del proprio futuro mentre in Arabia Saudita aspettano l'ok definitivo per vestirlo con i colori dell'Al Nassr. L'offerta è sempre valida: 250 milioni di euro all'anno per due stagioni, ma sarà valida solo fino a fine 2022.

A riportarlo è il quotidiano spagnolo Marca che ha raccontato della speranza di Ronaldo di tornare a essere un giocatore del Real Madrid, rimasta tale visto che la dirigenza dei Blancos non ha nemmeno preso in considerazione l'ipotesi limitandosi ad offrire al giocatore lo spazio per mantenere una buona condizione fisica.

Dopo Madrid il volo è stato direttamente con destinazione Dubai, una tappa prima di quella che potrebbe essere l'ultima - e la più ricca - della propria carriera in Arabia Saudita. A Riyadh, infatti, sono sempre in attesa che la proposta fatta avere all'entourage del giocatore durante il Mondiale venga accettata per poi poterla ratificare portando Ronaldo all'Al Nassr fino al giugno 2025. La squadra dell'ex Roma Rudi Garcia è in testa alla classifica, ma vorrebbe chiudere il colpaccio. Non aspetterà all'infinito però.

Il passaggio di Cristiano Ronaldo nel campionato saudita del resto sarebbe qualcosa che va oltre il semplice significato sportivo, quasi una questione di stato. La sensazione è quella di voler mettere l'Arabia Saudita al centro dei discorsi calcistici di tutto il mondo e con CR7 protagonista non potrebbe essere altrimenti. L'aspirazione della federcalcio è quella di ospitare il Mondiale 2030 e anche questo sarebbe un primo passaggio importante.

Giorni di riflessione a Dubai per Cristiano che approfitterà delle festività natalizie per capire cosa vuole davvero per il proprio futuro, tra la voglia di giocare ancora in Champions League e lo smaltimento della delusione mondiale, acuita dal trionfo del rivale Lionel Messi.