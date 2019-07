Clamoroso in Turchia, il Menemenspor compra il Jallow sbagliato

17/07/2019

Incredibile scambio di persona in Turchia. Convinto di aver acquistato Lamin Jallow, attaccante della Salernitana, il Menemenspor si è invece accordato con Alpha Jallow, giocatore semisconosciuto del GD Alcochetense, Serie C portoghese. Un errore clamoroso quello commesso dal club neopromosso in TFF 1. Lig (seconda divisione turca), con tanto di visite mediche, foto con stretta di mano sui social per annunciare il "colpo" e dietrofront per raddrizzare la situazione.