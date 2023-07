Chelsea, Pochettino su Lukaku: "Fuori rosa? Scelta condivisa, lavoriamo per soluzione"

CHELSEA

Il belga è ai margini del progetto Blues e non partirà per la tournée americana

Romelu Lukaku ha rotto con l'Inter e aspetta la Juventus, ma intanto il Chelsea lo mette fuori rosa. Il belga è infatti un esubero di lusso come Aubameyang, promesso sposo al Marsiglia, Ziyech e Hudson-Odoi, tutti rimasti a Londra mentre i Blues volano negli States per la tournée precampionato. E intervenuto in conferenza stampa il tecnico Mauricio Pochettino non nasconde quelle che sono state le motivazioni che hanno portato a mettere da parte Big Rom e compagni: "È stata una decisione presa di comune accordo".

Dopo aver voltato le spalle all'Inter, mentre il suo agente Ledure era irraggiungibile e teneva il cellulare occupato alle chiamate dei nerazzurri che avevano raggiunto l'accordo col Chelsea, Lukaku lunedì è volato a Londra per iniziare la preparazione col Chelsea. Ma di lavoro con i Blues ce n'è stato davvero poco, perché il tecnico Mauricio Pochettino gli ha fatto capire che per lui in rosa non ci sarebbe stato spazio.

La conferma ulteriore, ce ne fosse stato bisogno, è arrivata con la mancata convocazione per la tournée in America del club inglese, con Big Rom lasciato in Inghilterra con altri esuberi della squadra come Ziyech, Aubameyang e Hudson-Odoi. E in conferenza il tecnico ha spiegato: "Questo tipo di decisione è stata presa di comune accordo. I giocatori e la società stanno lavorando sodo per trovare la soluzione migliore per tutti. È ovvio che alcune decisioni sono state prese anche dai giocatori e noi agiamo di conseguenza". Vedi anche Mercato Juve, Vlahovic e Bonucci lanciano segnali: non vogliono partire

E Lukaku, come detto, aspetta la Juventus che a sua volta, prima di poter piombare sull'attaccante belga, ha bisogno di cedere. L'indiziato principale è sempre Dusan Vlahovic, anche se il direttore tecnico Giuntoli ha sottolineato che la Juve punta su di lui. Ma a offerte irrinunciabili il serbo può partire, con Lukaku che resta alla finestra. Ma non solo, perché nelle ultime ore è stato fatto anche un sondaggio con l'agente di Morata che piace anche a Inter e Roma.