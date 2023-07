Juve, Vlahovic e Bonucci lanciano segnali: non vogliono partire  

USCITE BLOCCATE

Il serbo sui social, il difensore a parole: entrambi preferirebbero restare a Torino

Entrambi messi alla porta, uno per motivazioni economiche, l'altro perchè fuori dal progetto. E una cosa in comune: il rapporto tutt'altro che ottimale col tecnico Massimiliano Allegri. Parliamo di Dusan Vlahovic e Leonardo Bonucci, al centro del mondo Juventus negli ultimi giorni. I tifosi bianconeri li sostengono e loro, almeno a parole, stanno dimostrando di non voler addio alla Vecchia Signora. Non un gran segnale per Cristiano Giuntoli, chiamato a rivoluzionare la Juventus prima della fine del mercato.

Se Bonucci l'ha detto chiaramente ai tifosi "La mia volontà è di rimanere. Grazie per tutto l'affetto", Dusan ha sfruttato anche i social. Prima il gol nella partitella con un gran sinistro all'incrocio, poi una foto postata su Instagram che lo ritrae in campo con sotto tre cuori: uno bianco, uno nero e un terzo rosa, in tinta con la maglietta indossata in amichevole. Messaggi chiari da due elementi che diranno tanto sulle prossime mosse sul mercato della Juventus. Il centrale, che proverà comunque a convincere Allegri a restare (difficile dopo la scelta di escluderlo dal progetto), deve trovarsi una nuova sistemazione ed è spinto all'uscita, mentre l'addio del serbo sarà determinante per i prossimi colpi in entrata dei piemontesi.

© Twitter Vlahovic

In tal senso Giuntoli, intervenuto in conferenza stampa è stato chiaro: "A offerte irrinunciabili ci possiamo pensare perché non è un segreto che dobbiamo sistemare i conti. Ma puntiamo forte su di lui". Un chiaro invito alle pretendenti: alzate le proposte sul tavolo. Ma sulla sua partenza i dubbi non sono tanti: non a caso la Juventus ha già sondato (e forse anche di più) Lukaku e pure Morata. Un intreccio, sempre più caotico, con l'Inter.