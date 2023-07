Prima Lukaku e ora Morata, la Juve gioca un'altra partita contro l'Inter

LO SCONTRO

I bianconeri non mollano il centravanti spagnolo finito nel mirino dei nerazzurri

© Getty Images Rinforzarsi indebolendo l'avversario: è questa la strategia della Juve sul mercato. Da Lukaku a Morata, le mosse bianconere si intersecano innanzitutto con quelle nerazzurre, ostacolando, complicando e vanificando (così almeno nel caso dell'attaccante belga) il lavoro degli uomini mercato dell'Inter. Se è vero che Giuntoli ha come primario obiettivo quello di sistemare i conti e costruire una squadra competitiva ma anche sostenibile, è altrettanto innegabile che le prime mosse del nuovo dirigente juventino delineano la chiara volontà di frapporsi - del tutto legittimamente, sia chiaro - al lavoro di Marotta e Ausilio. In attesa di capire se e quando arriveranno le "offerte irrinunciabili" attese - e forse sperate - per Vlahovic e Chiesa e provare così a chiudere con il Chelsea per Lukaku, dopo aver comunque determinato la frattura insanabile tra il belga e l'Inter, la Juve è infatti tornata prepotentemente anche su Alvaro Morata. Nel giorno in cui Beppe Bozzo, l'agente dell'attaccante spagnolo, ha incontrato i dirigenti nerazzurri presentandosi nella seda di Viale della Liberazione, poche ore prima lo stesso procuratore si era infatti incontrato con il ds juventino Manna, ripromettendosi di rivedersi quanto prima, probabilmente gà oggi.

Operazione di disturbo o meno, fatto sta che per lo spagnolo l'Inter deve affrontare oggi la concorrenza non solo della Roma ma anche quella della Juve. Situazione che non può che far piacere all'Atletico Madrid che per Morata non si discosta dai 21 milioni della clausola di rescissioni. Marotta ne avrebbe offerti 15, i Colchoneros hanno risposto "no grazie". Per il momento almeno. E per il momento Alvaro resta sospeso, in attesa di capire se dovrà aggregarsi o meno alla squadra in partenza settimana prossima per la tournèe asiatica in Corea. Di certo preferirebbe prendere un volo per l'Italia prima, ma i tempi difficilmente saranno brevi. Così come la destinazione ancora ignota.