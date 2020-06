Cercle Brugge: rinnovato il contratto al portiere con la leucemia

IL BEL GESTO

Arriva dal Belgio una storia strappalacrime e un gesto davvero da applausi. Il Cercle Brugge, piccolo club che ha chiuso al 14° posto la Jupiler League, ha deciso di rinnovare per un'altra stagione il contratto a Miguel Van Damme, il secondo portiere che dal 2016 lotta contro la leucemia. La terribile malattia si è ripresentata per la terza volta a gennaio e da allora il calciatore ha dovuto riprendere le pesanti terapie.

L'incubo di Van Damme ha avuto inizio nell'estate del 2016 quando, in uno dei test fisici svolti prima del ritiro pre-campionato, scoprì di avere la leucemia. Il suo club gli è sempre stato vicino e lo ha supportato in ogni modo e subito dopo la terrificante scoperta gli ha rinnovato il contratto per due stagioni. Un anno più tardi il ritorno in squadra, dopo aver vinto la malattia, e in una partita di Coppa del Belgio il tanto atteso ritorno in campo. Nel giugno 2019, però, la ricaduta, con il cancro al sangue tornato a colpire spina dorsale e cervello e il susseguente trapianto di midollo osseo. Ma quando il peggio sembrava alle spalle, ecco una nuova ricaduta nel gennaio 2020. "Sarà molto difficile. Sicuramente non mi arrenderò e farò del mio meglio per uscirne - scrisse su Instagram - . Sarà molto difficile. Faremo del nostro meglio. Diciamo ' il terzo è quello giusto", chiudendo il post con "Non mollare mai".

Mentre è ancora in corso la battaglia più difficile della sua carriera, al suo fianco avrà il club che tanto ama e con il quale giocherà l'ottava stagione di fila.