Mbappé al Real Madrid, affare fatto: il Psg dirà sì a 180 milioni di euro

AFFARE IN ARRIVO

Secondo Marca, decisivo il rilancia dei Merengues per l'attaccante francese in scadenza nel 2022

Mbappé al Real Madrid è cosa fatta. L'ultima settimana di calciomercato è infuocata sull'asse Madrid-Parigi, con Cristiano Ronaldo e non solo alla finestra. Oggetto della contesa è Kylian Mbappé che dalla Francia vuole andare via per accasarsi al Santiago Bernabeu e al Real Madrid. Dopo il no secco all'offerta formale da 160 milioni di euro del Psg, il Real Madrid ha rilanciato con una proposta da 170 milioni più altri 10 di bonus, avvicinandosi di fatto alla richiesta di almeno 180 milioni espressa da Leonardo. Dopo un iniziale muro alzato da Al Khelaifi, la dirigenza francese avrebbe accettato.

Il ds brasiliano Leonardo aveva infatti detto, ammettendo la prima offerta del Real e la volontà di Mbappé di cambiare aria, di aspettarsi almeno un'offerta da 180 milioni di euro, pari a quanto sborsato dal Psg stesso per strappare il giocatore al Monaco considerando i 35 milioni previsti dall'eventuale rivendita. Da Istanbul però è arrivato il messaggio del presidente Al Khelaifi, l'ultimo ad avere voce in capitolo nella trattativa: "Su Mbappé sono stato molto chiaro, tutti conoscono la nostra posizione. Non vogliamo cambiare".

Sebbene per il proprietario l'attaccante francese restasse comunque al centro del progetto e quindi incedibile, anche a costo di perderlo a parametro zero nella prossima stagione visto il contratto in scadenza nel giugno 2022, secondo Marca la proposta messa sul piatto dal Real Madrid da 170 milioni più 10 di bonus ha convinto il Psg della necessità di chiudere l'affare che presto diventerà ufficiale.