L'Arsenal fa spesa in Premier League: preso Havertz, in arrivo Rice

DOPPIO COLPO

Doppio colpo per i Gunners che hanno ufficializzato il tedesco del Chelsea e concluso per il capitano del West Ham: 200 milioni di euro

© Getty Images L'Arsenal batte un colpo, anzi un doppio colpo. I Gunners hanno ufficializzato l'acquisto di Kai Havertz dal Chelsea per circa 75 milioni di euro, ma non si fermeranno all'attaccante tedesco. Il West Ham, infatti, ha accettato l'offerta dell'Arsenal da 121 milioni di euro (bonus compresi) per capitan Declan Rice per il quale restano solo dei dettagli burocratici da definire. Un totale di 200 milioni di euro di spesa per dare la caccia al titolo del Manchester City.

In Premier League, non è una novità, la disponibilità economica di tutte le società è ben diversa rispetto alle cifre a cui siamo abituati in Italia, ma nel giro di poche ora l'Arsenal - che nell'ultima stagione ha sfiorato il ritorno al successo in Premier League - ha messo sul banco quasi il budget dell'intera Serie A.

Mikel Arteta ha chiesto dei rinforzi alla società e la dirigenza ha risposto innanzitutto strappando al Chelsea l'attaccante tedesco Kai Havertz, decisivo nella finale di Champions 2021 vinta contro il Manchester City ma reduce da una stagione sotto le aspettative come il resto del gruppo. Per Havertz 75 milioni di euro.

Per Rice, invece, manca l'ufficialità ma è questione di poco. L'accordo col capitano del West Ham è stato trovato da tempo e, dopo la marcia indietro del Manchester City nell'asta, gli Hammers hanno deciso di accettare l'offerta da 100 milioni di sterline più 5 di bonus (121 milioni di euro in totale) per far cambiare sponda di Londra al centrocampista. Restano dettagli burocratici per la fumata bianca, come il metodo di pagamento e le tempistiche con il West Ham che chiede l'intera cifra in massimo tre anni.