Bayern, colpo Sané: c'è l'accordo col Manchester City

MERCATO

Leroy Sané, uno dei talenti più puri del calcio tedesco, è pronto a tornare in Bundesliga. Bayern Monaco e Manchester City hanno infatti raggiunto l'accordo per il trasferimento in Baviera dell'esterno classe 1996, che firmerà un quinquennale, con i tedeschi che verseranno nelle casse dei citizens 49 milioni di euro.

Quasi la metà dei 100 che sarebbero serviti per strapparlo a Guardiola soltanto un anno fa, ma dopo una stagione quasi tutta ai box per un grave infortunio al crociato e dopo la crisi coronavirus il prezzo si è sgonfiato. Inoltre, dal canto suo, il Manchester City ha bisogno di intascare grosse cifre per soddisfare i requisiti del fair-play finanziario dell'Uefa.

Stando a quanto riportato da la 'Bild', l'esterno d'attacco a Monaco dovrebbe guadagnere circa 20 milioni di euro l'anno lordi. Il Bayern era sulle sue tracce già dalla scorsa estate, poi nei giorni scorsi l'accelerata decisiva. Di recente Guardiola aveva dichiarato che il giocatore aveva rifiutato tutte le proposte di rinnovo.