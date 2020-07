Barcellona, Bartomeu: "Messi chiuderà la sua carriera qui"

BARCELLONA

Lionel Messi "terminerà la sua carriera calcistica a Barcellona". Ne è assolutamente convinto il presidente del club bluagrana, Josep Maria Bartomeu, che ha respinto con forza le voci secondo cui il nazionale argentino, 33 anni, non sarebbe disposto a rinnovare l'attuale contratto con il club catalano, che scade nel giugno del 2021. "Non entrerò nei dettagli dei negoziati perché siamo concentrati sul campionato e siamo in trattative con diversi giocatori, ma Messi ci ha spiegato che voleva restare, quindi posso assicurarvi che lo potremo apprezzare al Barça per molto tempo. Gli restano molti anni e ci divertiremo a lungo", ha detto Bartomeu alla rete spagnola Movistar.

Il numero uno blugrana ha parlato dopo la vittoria per 4-1 del Barcellona sul Villareal che tiene vive le speranze di titolo della squadra di Setien, distante 4 punti dal Real Madrid, che ha battuto il Bilbao grazie ad un calcio di rigore trasformato da Sergio Ramos e assegnato con l'intervento del Var, che poi ha invece negato un penalty all'Athletic: "Ho visto l'episodio di Bilbao e, anche se non mi piace dirlo, ripeto che il Var non viene utilizzato come dovrebbe. Da quando la stagione è ripresa sembra che favorisca sempre la stessa squadra" ha dichiarato Bartomeu contestando l'equità nell'uso della tecnologia.

Vedi anche Calcio estero Liga: il Real Madrid passa anche a Bilbao, il Barcellona risponde e resta a -4

Vedi anche Calcio estero Setien dribbla le polemiche: "Messi sta bene, il resto sono speculazioni"