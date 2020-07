Setien dribbla le polemiche: "Messi sta bene, il resto sono speculazioni"

LIGA

Quique Setien si gioca tutto nella trasferta di domani contro il Villarreal. A meno quattro dal Real e con l'ombra del traghettatore Pimienta, l'allenatore del Barça B, alle sue spalle, il tecnico blaugrana evita le domande più scomode: "Non perdo un minuto pensando alla mia situazione o a quello che potrebbe succedermi. L'ho vissuto altre volte, è un circo e dobbiamo accettarlo". Su Messi aggiunge: "Leo sta bene, il resto sono speculazioni. Non sono a conoscenza del fatto che abbia detto qualcosa".

Setien, poi, affronta l'altro caso spinoso, quello di Griezmann, che sembra uscito dall'undici titolare: "Sta bene, ho parlato con lui. E' un grande professionista e può capire questa situazione perché l'ha già vissuta in precedenza. Non lo influenzerà perché è una persona positiva e possiamo contare su di lui al cento per cento. Griezmann è un grandissimo giocatore, è importante per la squadra. Quando gioca mi chiedete di Ansu Fati e viceversa. Non possono giocare tutti".

Sulle difficoltà della partita, contro una squadra che si gioca un posto in Europa e tenendo conto dei problemi del Barça in trasferta, Setien aggiunge: "Abbiamo lasciato dei punti per strada, però avremmo meritato di più. Siamo ancora vivi".