Liga: il Real Madrid passa anche a Bilbao e vola a +7 sul Barcellona

SPAGNA

Al San Mamés di Bilbao il Real Madrid ottiene la settima vittoria consecutiva in Liga e consolida il comando della classifica del campionato spagnolo, volando al momento a +7 sul Barcellona secondo. L’1-0 con il quale gli uomini di Zidane piegano l’Athletic viene firmato da Sergio Ramos, che al 73’ trasforma il rigore concesso dal Var per un fallo di Dani Garcia su Marcelo. Terzo successo di fila di misura per il Real, sempre più vicino al titolo.



Da quando il campionato spagnolo è ripartito a seguito dell’emergenza Coronavirus, il Real Madrid non ha più sbagliato un colpo. Settima vittoria in sette partite disputate dopo il lockdown e quella di Bilbao è la terza consecutiva con il risultato di 1-0. A quattro giornate dalla fine la conquista della Liga, che manca da tre stagioni al Bernabeu, si fa quindi sempre più vicina, grazie soprattutto al cinismo dimostrato nelle ultime tre gare.



Prima occasione da rete al 4’: punizione mancina velenosa di Asensio, Simon si distende e salva, il pallone arriva a Carvajal ma il terzino non riesce a servire bene Benzema solo in area. Sul fronte opposto Raul Garcia anticipa proprio Carvajal di testa ma trova solo i pugni di Courtois a respingere. Al 22’ i blancos si rifanno vedere con un bel cross dalla sinistra di Asensio sul quale Rodrygo non riesce a insaccare sul secondo palo; poco dopo è Williams a mettere i brividi a Courtois con un destro potente ma alto non di molto. Al 36’ lo stesso numero 9 dell’Athletic si divora un gol a tu per tu con Courtois con un pallonetto, ma la sua posizione era stata giudicata in fuorigioco, anche se in realtà non c’era. Poco prima dell’intervallo Benzema riesce solamente a spizzare di testa su un altro assist delizioso di Asensio e non inquadra la porta.



A inizio ripresa Modric prova il destro da lontano ma Simon para senza problemi. Tuttavia un contropiede improvviso dei padroni di casa vede un attivissimo Williams farsi anticipare in uscita da un attento Courtois. Il match sembrerebbe avviarsi verso uno spento 0-0, ma a 17’ dalla fine ecco la svolta del match (e forse anche della Liga): Dani Garcia interviene fallosamente su Marcelo e il Var aiuta l’arbitro a concedere il rigore al Real Madrid. Dal dischetto Sergio Ramos si dimostra impeccabile (20 penalty consecutivi messi a segno, senza contare i tiri di rigore) e gli ospiti passano in vantaggio. Il tiro di Benzema, respinto coi piedi da Simon nel finale, non cambia la situazione. Altro successo di misura per il Real Madrid, che vola a 77 punti: il titolo di campione di Spagna si fa più vicino.