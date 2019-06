Anche il Real Madrid ha la sua "Pulce": preso Takefusa Kubo, il "Messi giapponese"

14/06/2019

Anche il Real Madrid avrà il suo Messi. Giapponese, ok, ma è così che da qualche anno viene ribattezzato Takefusa Kubo , trequartista classe 2001 che in passato è cresciuto nelle giovanili del Barcellona, non senza problemi. I Merengues hanno annunciato l'acquisto del talento nipponico, ora in Copa America con il suo Giappone, dal Tokyo FC e verrà aggregato inizialmente alla rosa del Real Castilla dalla prossima stagione

Un centrocampista offensivo in grado di giocare da attaccante, è da quando aveva 10 anni che è sulle pagine dei giornali in patria e non solo, quando passò a La Masia del Barcellona. I catalani vennero puniti per l'acquisizione e il tutto portò Kubo a tornare in Giappone all'FC Tokyo, diventando a 15 anni e cinque mesi il più giovane giocatore della J League. Il dribbling è il suo punto forte, vede la porta con buona propensione e viene chiamato "Messi giapponese". In molti pensavano che a 18 anni compiuti sarebbe tornato in Spagna e così sarà, ma non al Barcellona bensì ai più grandi rivali del club catalano.