Ancelotti, altra debacle nel Clasico: furia Perez, il Real Madrid guarda al mercato di gennaio

L'ennesima umiliazione stagione operata dal Barcellona, questa volta in Arabia Saudita, ha mandato nuovamente in crisi tutto l'ambiente del Real Madrid. D'altronde Florentino Perez, lo sappiamo bene, non gradisce queste figuracce in mondo visione. Nel mirino, e non potrebbe essere altrimenti, c'è finito soprattutto Carlo Ancelotti, accusato di aver schierato una formazione totalmente sbilanciata contro al cospetto di un Barcellona capace di arrivare in porta troppo facilmente. I Blancos sono finiti nuovamente a pezzi in un Clasico, l'ennesimo segnale che il ciclo di Carletto sta giungendo alla conclusione.