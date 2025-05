Il Pisa è tornato in Serie A e il direttore sportivo Davide Vaira ha parlato del prossimo mercato dei toscani: “Bonfanti tornerà a Pisa, il prestito era secco. Per quanto riguarda me e Inzaghi, abbiamo un contratto in essere. Non credo ci saranno problemi, la volontà di proseguire insieme c’è da entrambe le parti”.