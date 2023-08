Al Ittihad a un passo da Salah, farà coppia con Benzema. Al Liverpool 100 milioni

LA SVOLTA

L'egiziano ha aperto al trasferimento dopo i tentennamenti di inizio estate. Klopp infuriato e pronto a comprare Bakayoko dal PSV

© Getty Images Ce l'ho, ce l'ho, manca. L'album della Saudi Premier League si sta riempiendo a suon di milioni di euro/sterline/dollari di figurine e la prossima potrebbe essere quella di Mohamed Salah. L'Al Ittihad sogna la coppia d'attacco con Benzema e per il Liverpool sono pronti 100 milioni di euro, più un ricchissimo ingaggio per il giocatore egiziano. Questo perché i tifosi dell'Al Ittihad non sono soddisfatti della fama dell'ex Celtic Jota.

In un calciomercato assurdo come quello messo in piedi dai sauditi nell'estate 2023, vale tutto. Anche acquistare per 30 milioni dal Celtic Jota e tagliarlo dopo meno di un mese perché non abbastanza famoso per i sempre più esigenti tifosi dell'Al Ittihad. Nessun problema per il club di Benzema, Fabinho e Kanté: subito un assegno da 100 milioni per il Liverpool per Salah, sicuramente un giocatore di un altro calibro e già corteggiato senza successo a inizio giugno.

Qualcosa però è cambiato a Liverpool e questa volta quello che sembrava essere un punto fermo dei Reds sembra destinato a lasciare la Premier League. Salah ha aperto alla possibilità dell'addio irritando, non poco, Jurgen Klopp dando così il via libera all'Al Ittihad di contattare il club inglese con una proposta ufficiale. Una offerta che, stando ai media arabi, avrebbe convinto il Liverpool: circa 100 milioni di euro per il cartellino e un ricco triennale per il giocatore.

Con il campionato già iniziato e pochi giorni di calciomercato, il Liverpool deve sbrigarsi per trovare un'alternativa all'egiziano. Il profilo individuato è Johan Bakayoko del PSV, 20 anni e nazionale belga che interessa anche al Psg.