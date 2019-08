Cagliari, Nandez ufficiale: altro gran colpo di Giulini!

IL COMUNICATO

Il Cagliari del centenario diventa sempre più forte. Dopo gli acquisti di Rog e Nainggolan, è stato ufficializzato anche quello di Nahitan Nandez, che arriva dal Boca Juniors per circa 18 milioni. Il centrocampista uruguaiano ha firmato fino al 2024, trovando l'accordo per un contratto da un milione a stagione: può giocare davanti alla difesa, ma anche mezzala destra, in ogni caso è un rinforzo record per il club, essendo il più caro della storia rossoblù.

"Mira, esta es tu casa". Il Cagliari ha annunciato così l'arrivo del giocatore, con un video di benvenuto nel quale, in spagnolo, gli vengono mostrate le immagini più belle della Sardegna e vengono ricordati tutti gli uruguaiani che hanno fatto la storia del club, a partire dal maestro Tabarez, passando per numerosi calciatori, Diego Lopez (che è stato capitano e poi anche tecnico), il Principe Francescoli, Fabian O'Neill, e poi ancora Abeijon, Dario Silva e Daniel Fonseca.

Nel comunicato il Cagliari ricorda che Nandez, dopo l'esperienza al Peñarol, "nel 2017 è arrivato al Boca Juniors, dove è diventato velocemente uno degli uomini chiave della squadra vincendo da protagonista il campionato argentino nel 2017-18, arrivando in finale di Copa Libertadores e alzando lo scorso maggio la Supercopa Argentina". Nandez vanta anche 27 presenze in Nazionale, mettendosi in luce già ai Mondiali del 2018,

"Calciatore di alto profilo internazionale - si legge -, prototipo del centrocampista dinamico che ama giocare a tutto campo, box to box, completo nelle due fasi, Nandez sa disimpegnarsi nelle varie posizioni della mediana. Ottima tecnica, gran corsa, capacità di recuperare palloni e far ripartire immediatamente l’azione, visione di gioco: abile tatticamente, sa inserirsi senza palla e trovare la via del gol, anche dalla distanza. Nato leader, autentico combattente, tra le sue spiccate qualità il carattere, la determinazione, la voglia di non arrendersi mai".

Nei giorni scorsi, arrivato in Sardegna, Nandez aveva espresso tutta la sua gioia: “Cagliari è stata la priorità. Sono felice di essere arrivato finalmente, mi fa piacere vedere tutti questi tifosi e questo calore”.