Cagliari, Giulini ha scelto il sostituto di Maran: sarà Zenga

CAMBIO IN PANCHINA

Svolta Cagliari. Dopo aver deciso l'esonero di Rolando Maran, per cui manca solo l'ufficialità, il presidente Tommaso Giulini ha scelto infatti Walter Zenga per guidare la squadra fino alla fine del campionato. Un cambio obbligato viste le dodici partite di fila senza vittorie e l'involuzione inaspettata di gioco e risultati dopo un ottimo girone d'andata. L'ex portiere dell'Inter torna dunque nel giro della Serie A dopo la deludente avventura in Serie B al Venezia tra ottobre 2018 e marzo 2019 chiusa con l'esonero e le numerose esperienze in Italia e all'estero.

Inizialmente sembrava che Giulini fosse propenso a puntare tutto su Stramaccioni, ma poi l'ipotesi è sfumata e il Cagliari ha virato senza indugi su Zenga. Al momento il club sardo non ha ancora annunciato l'arrivo del nuovo tecnico, ma ormai sembra tutto fatto per l'avvicendamento in panchina con Maran. Accanto a Walter, secondo quanto si apprende, sarà l'attuale tecnico della Primavera Max Scanzi a ricoprire il ruolo di vice. Una scelta volta a dare stabilità all'ambiente, studiata appositamente per supportare il nuovo tecnico con una persona che conosce bene il club. Alla guida della rappresentativa giovanile del Cagliari, Scanzi del resto sta facendo molto bene (si trova a -3 dalla capolista Atalanta) e potrebbe essere molto utile a Zenga nella gestione della squadra e nei rapporti con la società e il personale.