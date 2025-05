Bruno Fernandes e il futuro: "Resto, a meno che lo United non voglia fare cassa con me"

Dopo la sconfitta in finale di Europa League che ha sancito il fallimento dello United, Bruno Fernandes ci ha messo la faccia e davanti ai microfoni ha parlato anche del proprio futuro: "Il mio punto di vista non è mai stato quello finanziario. Se volessi puntare su quello, avrò sempre la possibilità di farlo, ma non è questo il punto. Quello che voglio è vincere trofei ed essere coinvolto nelle migliori competizioni. Ho sempre detto che sarei rimasto qui finché il club non mi avesse detto che era ora di andare". "Il giorno in cui la società pensa che io sia troppo o che sia il momento di separarsi, il calcio è così, non si sa mai - ha aggiunto - Ma l'ho sempre detto e mantengo la parola data allo stesso modo. Se il club pensa che sia arrivato il momento di separarsi perché vuole fare cassa o altro, allora è così, e il calcio a volte è così".