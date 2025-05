Monterrey, l'ex vice di Guardiola allenerà Sergio Ramos

Nel 2018 ha accettato la sua prima sfida come direttore tecnico del New York City FC nella Major League Soccer (MLS). Durante il suo mandato (2018-2019), ha guidato la squadra statunitense alla sua migliore stagione regolare di sempre, ottenendo il record di 64 punti nella Eastern Conference e qualificando il club per la prima volta alla CONCACAF Champions League. Torrent ha allenato il Flamengo del Brasile nel 2020. Nella stagione 2021-2022 è passato al Galatasaray in Turchia. È arrivato in Messico nel 2024 per allenare l'Atlético de San Luis nella BBVA MX League. Nel suo primo torneo, l'Apertura del 2024, ha stabilito il record del club di 30 punti in una stagione regolare e si è qualificato per le semifinali.