Badelj lascia il Genoa: "Il mio futuro? Potrei fare anche l'allenatore"

Milan Badelj è pronto a salutare il Genoa giocando l'ultima sfida con la maglia rossoblù. Un appuntamento emozionante come raccontato in un'intervista a Il Secolo XIX nel quale ha parlato anche del suo futuro: "Voglio fare l'allenatore perché voglio restare nel mondo del calcio ma non dietro la scrivania. Il momento di chiudere si sta avvicinando: non mi piace l’idea di arrivare al punto in cui non avrò più alternative, in cui mi sentirò completamente scaduto. In campo mi diverto ancora, una decisione definitiva non l’ho ancora presa, credo però che quel momento stia arrivando - ha spiegato il centrocampista croato -. Sono cresciuto nella Dinamo, è la mia squadra. Ma proprio perché ci ho giocato da ragazzo, non ho la necessità di vestire per forza ancora quella maglia. Vediamo, la mia base adesso sarà Zagabria".