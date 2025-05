Barcellona, la rivelazione di Deco: "In passato il PSG ci ha chiesto Yamal"

Lamine Yamal fa gola a tutti complice le prestazioni stupefacenti che sa offrire in campo. Un talento che non è passato inosservato agli occhi del Paris Saint Germain che in passato lo avrebbe chiesto al Barcellona come spiegato dal direttore sportivo blaugrana Deco in un'intervista a RAC-1: "ci sono state offerte la scorsa stagione, non in questa. Sappiamo tutti di cosa stiamo parlando e quanto vale. Quando non vuoi ascoltare le offerte, è inutile. Ma i club chiedono sempre. Il PSG l'ha chiesto, il Real Madrid no".